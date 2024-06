Sanremo, Erica Martini: "Io rappresento la vera destra contro la vecchia politica"

"Alle elezioni di sabato 8 e domenica 9 giugno gli elettori sanno che i veri valori della Destra non sono ormai più rappresentati in Italia da nessuna coalizione, non solo di centrosinistra ma anche del centrodestra di Giorgia Meloni", sono le parole di Erica Martini, candidata a sindaco di Sanremo con Indipendenza!.

"La sicurezza ed il decoro urbano, l’immigrazione incontrollata divenuta ormai una vera e propria tratta degli schiavi, la “legge spacca Italia” dell’autonomia differenziata, l’accettazione passiva del nuovo Patto di stabilità europeo che impone 100 miliardi di tagli in 7 anni alla nostra economia, la compiacente suddittanza ai voleri della NATO, sono temi sui quali la presunta Destra al governo ha fatto enormi passi indietro, tradendo la fiducia degli elettori che l’hanno sostenuta", spiega Martini.

Secondo la candidata sindaco, "tutto questo ci riguarda non solo perché italiani, ma per quanto influisce sul futuro stesso di Sanremo. L’economia cittadina, il nostro turismo, la nostra sicurezza, le risorse che lo Stato o la Regione può trasferirci, tutto questo dipende ed è correlato a dinamiche ed eventi nazionali ed internazionali. Da sempre Sanremo è un laboratorio di nuove iniziative politiche, come quella che stiamo attuando con il Movimento Indipendenza con la mia candidatura, di donna libera e Fuori dal Coro".

Erica Martini prosegue: "Noi di Indipendenza! crediamo che l'Italia per essere sovrana debba riprendersi le proprie chiavi di casa, il che significa garantire la propria sicurezza con ponti di pace e non partecipando a guerre non nostre, difendere i diritti dei propri lavoratori dal crescente sfruttamento, preservare le poche grandi industrie rimaste, poter gestire la propria economia senza le pesanti ed incontrollabili interferenze delle multinazionali straniere, poter attuare una politica estera che non sia comandata da altri. In sintesi crediamo che essere Indipendenti sui grandi temi nazionali e su quelli della nostra città sia il più grande valore da difendere".

"La coalizione che i partiti di centrodestra hanno messo in campo, senza avere il coraggio di indicare un proprio iscritto come candidato sindaco, raccoglie tanti politici molto diversi tra loro, uniti solo dall'utilitaristico desiderio di occupare delle poltrone. Noi riteniamo che Sanremo meriti di più di un candidato sindaco di centro destra che 20 anni dopo ripropone lo stesso progetto e le stesse facce. Noi di Indipendenza! vogliamo contrastare tutto questo per una Sanremo più sicura, vivibile per tutti, indipendente dai soliti interessi e con un'immagine veramente internazionale. Sostienimi vota Erica Martini facendo una croce sul simbolo di Indipendenza!", ha poi concluso.