Sanremo, lungo la Walk of fame del Festival sbuca una targa fake: "Geolier vincitore del popolo, sconfitto dalla stampa"

No, il Festival di Sanremo 2024 non è ancora finito. Nonostante la vittoria di Angelina Mango con la Noia, i fan di Geolier continuano, con ironia e provocazione, a sottolineare come, per loro, il vero vincitore della kermesse italiana sia il cantautore napoletano. Sabato scorso, lungo la walk of fame del Festival, dove sono esposte tutte le targhe con i nomi dei vincitori lungo via Matteotti, alla voce 2024 (dove la targa ufficiale ancora non c'è, ndr) è stato esposto un foglio con la scritta: “2024, Sanremo: I’ p’ me tu p’ te, Geolier”.

Una sorta di replica delle varie targhe di cui sopra e che ha un solo obiettivo: ricordare che al televoto Geolier ottenne il 60%, mentre Angelina Mango il 16%. Infatti, subito dopo il nome della canzone con cui il rapper partenopeo era in gara nella passata edizione, si legge: “Vincitore del popolo… sconfitto dalla stampa”.

Il riferimento è chiaro, ossia alle modalità di voto della serata finale. Facciamo però un passo indietro. Quest’anno le giurie erano tre: il pubblico da casa, le radio e la Sala stampa. Ogni giuria aveva un peso diverso sul voto finale: il televoto il 34%, le altre due, rispettivamente, il 33%. Nella classifica del televoto Geolier ottenne il 60% di preferenze, mentre Angelina Mango, come detto, solamente il 16%. A scombinare tutto, però, furono i voti della Sala Stampa e delle radio: per i primi Geolier si classificò penultimo, mentre per le seconde ultimo. Ed è per questo motivo che c’è stato il ribaltone, che ha portato Angelina Mango alla vittoria del Festival di Sanremo.

Protesta che, in maniera simpatica, si protrae ancora adesso lungo le vie di Sanremo, nonostante siano passati circa 4 mesi dalla vittoria della giovane cantante figlia d'arte.