Ventimiglia: migrante trovato morto, PD: “Ruspe e reti da pollaio non possono essere la soluzione”

“Adesso basta. Mentre il sindaco Di Muro giocava a fare il censore delle minoranze sui social, un altro ragazzo è morto in condizioni disumane, probabilmente malato da giorni”. Ad intervenire sull’argomento è il Circolo PD di Ventimiglia che continua: “Solo pochi giorni fa, venivano annunciati gli sgomberi dei giacigli di fortuna che ciclicamente si formano nel greto del fiume a causa dell’assenza di un centro di accoglienza, oltre ad 'eventuali revisioni del sistema dei PAD'.

Ma quali PAD? L’unico attivo, evidentemente insufficiente e inadeguato nonostante il fisiologico calo di presenza migratoria nei mesi invernali? Oppure quelli annunciati e mai aperti, come nel caso del Ferrotel? Ruspe, reti da pollaio e tanti comunicati stampa sono purtroppo le uniche, inutili misure che questa amministrazione è riuscita a mettere in campo in ormai un anno di governo.



Ancora una volta, come facciamo da mesi e in vista della stagione estiva, siamo a richiedere l’apertura di un centro che permetta di restituire dignità alle persone in cammino e alla nostra città”.