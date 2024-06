Elezioni amministrative, Gianni Rolando: “Sanremo città amica degli animali”

Il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando lancia la proposta di una città pet friendly.



“Il benessere dei nostri amici a quattro zampe è fondamentale e allora - afferma Rolando - è necessario riqualificare le aree cani con pulizia, illuminazione, recinzioni, accessibilità e riqualificazione delle spiagge libere per cani.” E ancora: “Aumento dei contenitori per deiezioni canine lungo la pista ciclopedonale e posizionamento di distributori di sacchetti, promuovere progetti di pet therapy e la realizzazione di una commissione ad hoc, in sinergia con tutte le associazioni, gestita dal comune.

Adozione del progetto 'Zero cani in canile' che ha il fine di svuotare gradualmente i canili attraverso una serie di azioni congiunte tra isti- tuzioni, associazioni e cittadini.” Ed in conclusione Rolando sottolinea: “Potenziare il servizio istituzionale dedicato alla tutela degli animali all’interno del sito ufficiale del Comune nel quale pubblicizzare i cani da adottare presenti nei canili siti nel Comune di Sanremo, cani che le strutture indicheranno a rotazione disponibili per le adozioni ed inoltre potenziare il Servizio veterinario pronto soccorso.”