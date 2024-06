Alessandro Mager "Festa della Repubblica: momento di riflessione e di rinnovamento del nostro impegno civile"

Alessandro Mager, candidato a sindaco di Sanremo celebra la Festa della Repubblica:

“Cari sanremesi, oggi celebriamo una delle ricorrenze più importanti della nostra amata Italia: la Festa della Repubblica. Il 2 giugno del 1946, il popolo italiano, con un referendum storico, scelse la Repubblica come forma di governo, ponendo le basi per una nuova era di democrazia, libertà e giustizia. In questo giorno, ricordiamo con orgoglio i valori fondanti della nostra Repubblica e l'impegno di coloro che hanno lottato per garantirci un futuro migliore. È un momento di riflessione e di rinnovamento del nostro impegno civile verso la comunità e il Paese. Oggi parteciperò con grande orgoglio e senso di appartenenza alle celebrazioni organizzate dal Comune di Sanremo. Sanremo, con la sua storia e la sua bellezza, è un esempio di come la diversità e la coesione possano convivere armoniosamente, contribuendo a creare una società inclusiva e prospera. Come candidato sindaco della coalizione civica, mi impegno a lavorare per una città che rispetti e valorizzi questi principi, promuovendo il benessere di tutti i cittadini. Insieme, possiamo costruire una Sanremo che rispecchi i valori della nostra Repubblica: libertà, uguaglianza e solidarietà. Auguro a tutti voi una felice Festa della Repubblica, con la speranza che questo giorno ci ispiri a collaborare per il bene comune, mettendo al primo posto il futuro della nostra comunità. Viva la Repubblica, viva Sanremo!”