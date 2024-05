Elezioni, Tonegutti (Sanremo al Centro): "Benessere animale al centro dell'attenzione amministrativa"

“In questi anni è stato fatto molto per portare il benessere degli animali al centro dell'attività amministrativa. Alcune pratiche realizzate dal Comune di Sanremo sono state riconosciute come un modello da perseguire, ci sono state iniziative che hanno riscosso grande successo di partecipazione e campagne che hanno raggiunto importanti obiettivi. Sicuramente, la creazione di un ufficio dedicato alla Tutela e al Benessere degli Animali ha rappresentato un impulso determinante per concretizzare l'impegno profuso in questi anni”, lo dichiara Sara Tonegutti, assessore uscente all'Ambiente e candidata consigliere nella lista Sanremo al Centro a supporto di Alessandro Mager.

“Un passaggio davvero importante è stato quello dell'approvazione del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali, a luglio del 2023. Un atto amministrativo di primaria rilevanza per la tutela della vita animale che ha introdotto alcune importanti novità. Tra queste il cosiddetto Patentino dei cani, un percorso formativo per proprietari di cani in collaborazione con Asl1 ed Enpa che ha avuto grande riscontro di partecipazione e che è un modello da perseguire: Sanremo è l’unico comune in Liguria ad averlo attualmente introdotto e uno dei primi in Italia. Anche con l’introduzione dell’art 25 che vieta di tenere i cani (e animali in generale) legati o a catena, il Comune di Sanremo è risultato essere in anticipo sui tempi, uno dei pochi comuni in Italia a ad averlo adottato.

Altro elemento di novità introdotto sono state le campagne di sensibilizzazione, anche attraverso canali social dedicati, per incentivare l’affidamento di animali da compagnia abbandonati o restituiti, ospitati presso le strutture ricettive pubbliche e/o private. “Un'iniziativa – ribadisce Tonegutti - che abbiamo voluto perseguire per cercare di contrastare attivamente il dato che vede la Provincia di Imperia con solo il 30% di adozione dei cani ospiti nei canili, contro una media regionale che è dell’85%”. In questo senso, è importante sottolineare la collaborazione avviata tra amministrazione, mondo della scuola e associazioni, con programmi di educazione civica e visita al canile Enpa. “

Credo – dichiara la candidata al consiglio comunale Sara Tonegutti – che con la prossima amministrazione si debba ripartire dal lavoro fatto, portando avanti le iniziative messe in campo a tutela degli animali, e concentrandosi proprio sugli aspetti della sensibilizzazione e dell'informazione con bambini e adolescenti, che rappresentano la nostra comunità del domani, incentivando sempre più programmi di educazione civica e sviluppando interventi assistiti con animali da compagnia ai fini della pet-therapy, una pratica sempre più diffusa e richiesta, soprattutto nei centri medici, nelle case di riposo, ma anche negli asili nido e nei centri sociali, gestita da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche ed iscritte all’albo nazionale del Digital Pet”.