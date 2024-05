Santo Stefano al Mare sempre più green: arrivano le colonnine di ricarica per veicoli elettrici

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Duferco Energia, installerà nuove colonnine ad alta velocità di ricarica a Santo Stefano al Mare. Nei prossimi giorni, due saranno sistemate nella zona di Piazza Caterina Conio, in pieno centro vicino al Comune, due nella zona Santa Caterina.

Inoltre, è prevista l’installazione di ulteriori colonnine con un’altra tranche di lavori nella parte alta del Borgo e le due, ormai obsolete, verranno sostituite con nuove.

“In chiave “green”, il Borgo si è attivato per dare risposta alle continue richieste degli utenti possessori di veicoli elettrici, e che presto accoglierà i turisti per la prossima estate.

I lavori sono iniziati, proseguiranno nei prossimi giorni, partendo dai primi tre punti di ricarica presso il posteggio in piazza Caterina Conio. Successivamente in via San Stevi e sul lungomare Colombo, accanto all’ingresso della passeggiata pedonale.” Afferma il Consigliere Comunale delegato all’Ambiente Remo Ferretti.

Le colonnine di ricarica installate, erogano sistemi FAST da KW 100, consentendo ricariche più veloci. Tutte le stazioni consentono il servizio di ricarica per due autovetture contemporaneamente. Il processo di ricarica è snello e digitalizzato attraverso l’utilizzo di applicazioni dedicate.

“Un piccolo passo verso il futuro venendo incontro alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. I visitatori che hanno sollecitato l’attivazione delle colonnine di ricarica, troveranno già da questa stagione la risposta alle loro esigenze” conclude Ferretti.