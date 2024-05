Riqualificazione spiagge a Ventimiglia, Catalano a Scullino: "I lavori inizieranno a settembre"

Spiagge e ricollocazione dei circoli nautici di Ventimiglia al centro dell'interpellanza presentata dal consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino, il 31 ottobre 2023, e discussa nella seduta di ieri del consiglio comunale.

L'assessore Adriano Catalano ha parlato della riqualificazione delle spiagge rispondendo così alle richieste e dubbi di Scullino. "Il comune di Ventimiglia ha rispettato tutti gli step del progetto Pnrr tra cui l'ultimo che imponeva la consegna dei lavori entro il 15 aprile 2024, per cui l'area tecnica ha propedeuticamente proceduto all'aggiudicazione dei lavori all'impresa di costruzione Marino Srl in data 18 marzo2024. Le lavorazioni conseguenti, in considerazione dell'imminente stagione estiva, inizieranno effettivamente nel mese di settembre del 2024 e rispetteranno le tempistiche previste dal finanziamento europeo" - dice l'assessore Adriano Catalano - "Per quanto concerne il tempo utile per continuare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato dal cronoprogramma in 240 giorni consecutivi. Il termine ultimo previsto è maggio 2025. Per quanto concerne, invece, la dislocazione dei circoli nautici, l'amministrazione comunale ha provveduto con il Pud a definire alcune aree ritenute congrue e idonee alla ricollocazione dei natanti. Regione Liguria ha provveduto, nel mese di dicembre 2023, all'approvazione della proposta adottata dal comune di Ventimiglia. Nel documento approvato sono indicati altresì i possibili spazi per i natanti: la zona di Nervia e l'area compresa tra il porto di Ventimiglia e la concessione demaniale della Margunaira. In merito, invece, alle infrastrutture di recente realizzazione, ovvero passeggiata mare e pista ciclabile, significa che l'intervento del costruendo reef avrà sicuramente funzione di mitigazione delle onde determinate dalle mareggiate mentre la protezione attuata da questa amministrazione sotto l'infrastruttura ha un effetto di laminazione dell'onda più diffuso su tutta la struttura e di migliore efficacia. Resta ferma l'osservazione che la dinamica marittima determinata dall'eliminazione delle barriere parallele alla costa comporterà nel tempo un effetto permanente, cioè un incremento della superficie della spiaggia con conseguente protezione naturale delle opere costruite e delle concessioni balneari".

"La risposta dell'assessore Catalano è molto esaustiva. L'unica cosa su cui ho qualche dubbio è che i lavori si protraggono a inizio di settembre, è giusto visto che non si potevano iniziare con l'arrivo della stagione balneare, ma sta molto a cuore ad alcuni di noi anche la collocazione dei circoli. La mia domanda è che le nuove collocazioni per la dislocazione dei circoli nautici ancora sono completamente abbandonate, nessuno ha preso possesso di queste aree" - replica il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Come non hanno preso ancora in possesso i locali all'interno del porto che erano stati assegnati al circolo velico per 160 metri, ai sub per 28 metri, ai surfisti per 28 metri e altri locali di 28 metri riservate alle occorrenze della pubblica amministrazione. Nessuno ha preso in possesso di questo, nessuno ha firmato il contratto perché tutti i circoli devono affrontare una piccola spesa. Come mai non è avvenuta una sottoscrizione di contratto per circoli nautici e attività sportive, visto che a settembre le imbarcazioni saranno a rischio".