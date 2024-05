Ventimiglia, un anno di amministrazione Di Muro: festa al Forte dell’Annunziata

"Lunedì 10 giugno, alle 18.30, al Forte dell’Annunziata avrò modo di spiegare, insieme agli assessori, il lavoro svolto in un anno di mandato" - ha comunicato, ieri sera nel corso della seduta del consiglio comunale, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, dopo la lettura e l'approvazione all'unanimità dei verbali dello scorso 29 aprile.

Un anno fa, il 29 maggio 2023, Flavio Di Muro è stato, infatti, eletto sindaco di Ventimiglia. "E' un anno dalla mia elezione a sindaco di Ventimiglia – ha sottolineato il primo cittadino - "E’ una grande emozione e un grande senso di responsabilità. Voglio ringraziare sentitamente la giunta comunale, i consiglieri comunali e gli uffici che mi sono stati vicini in questo primo anno di mandato".

Un'occasione per presentare alla cittadinanza il bilancio del primo anno di mandato e illustrare i progetti futuri per la città. "Voglio invitare tutti e la cittadinanza" - ha detto il sindaco Di Muro - "Sarà un'occasione, soprattutto, per illustrare quello che faremo per la città di Ventimiglia".