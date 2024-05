Giornata contro il fumo, venerdì i volontari della Lilt alla Coop di Sanremo in corso Matuzia

Il 31maggio si celebra la Giornata Mondiale Contro il fumo, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1988.L'obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare la popolazione alle gravi problematiche causate dall’utilizzo reiterato del tabacco. Inoltre, il 31 maggio è anche la Giornata mondiale senza tabacco, che incoraggia le persone ad astenersi per almeno 24 ore dal consumo di tabacco, invitandole a smettere di fumare in via definitiva, un invito all’azione e all’impegno personale, associazionistico e istituzionale.

Questa data vuole servire come importante richiamo per riflettere su cosa e quanto ciascuno possa fare per combattere le patologie oncologiche, oltre a stimolare l'agire e l'impegno individuale relativamente alla loro prevenzione. L’obiettivo è quello di cercare di salvare vite, aumentando la consapevolezza sull'importanza di questa tematica.

Il 31maggio coinvolge milioni di persone in tutto il mondo e vuole rappresentare l’occasione, per ogni cittadino di qualsiasi nazionalità, d'informarsi per combattere una delle malattie più devastanti per l’umanità e che diventa sempre più pericolosa.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori aderisce alla Giornata Mondiale Contro il Fumo e continua il suo costante impegno affinché tutti possano fare visite ed esami di diagnosi precoce. L’anticipazione diagnostica rimane ancora una volta, ancora di più, la prima arma per combattere il cancro. Lo sforzo che quotidianamente medici e volontari LILT affrontano è grande e non semplice, ma la tutela della salute rimane la priorità nella nostra missione.

Per vincere questa malattia abbiamo bisogno di Te! Unisciti a noi e aiutaci a diffondere l'efficacia della Prevenzione. Con la tessera annuale Lilt Associazione Imperia - Sanremo e un contributo minimo pari a 15 euro sostieni i servizi di diagnosi precoce e assistenza oncologica che, grazie alla presenza attiva e quotidiana dei nostri medici e volontari, non si sono mai interrotti nemmeno durante la pandemia. Il 31 maggio 2024 - Scegli di fare la differenza.

I volontari saranno presenti il 31 maggio c/o la Coop di Sanremo, C.so Matuzia n. 113 – con un banchetto dove si potranno ricevere tutte le informazioni sui corsi per smettere di fumare e tanto altro.