Ospedaletti, all’auditorium comunale il Saggio di fine anno degli allievi dell’Accademia Musicale

Il 9 giugno alle 16, l’Auditorium Comunale di Ospedaletti sarà teatro del decimo saggio di fine anno degli allievi dell’Accademia Musicale CPM Edu, un appuntamento ormai consolidato nel calendario culturale della provincia di Imperia. Fondato nel 2014, l’istituto si è affermato come un importante punto di riferimento per l’educazione musicale regionale. La partnership iniziata nel 2020 con il CPM Music Institute di Milano ha elevato il livello dell'offerta formativa, permettendo agli studenti di raggiungere certificazioni fino all’ottavo livello.

L’evento, coordinato dal direttore Roberto Blasi e un team di docenti esperti come Eleonora Amerio, Veronica Ioppolo, Tony Mercurio, Enzo Rotondaro e Nino Pasquali, offrirà agli allievi una piattaforma per dimostrare il loro talento e il duro lavoro svolto durante l’anno. La presentatrice Sara Dammicco guiderà il pubblico attraverso le esibizioni, mentre gli aspetti tecnici saranno curati da Sergio Tortonesi per l’audio e da Davide Di Fazio per video e fotografie.

In alternativa, in caso di cattivo tempo, il saggio si terrà nel salone polivalente “La Piccola” di Ospedaletti, situato in via Cavalieri di Malta 1, assicurando così che la musica non si fermi, indipendentemente dalle condizioni meteo.