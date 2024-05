Successo straordinario nelle Langhe all'Evento di Gruppo 3C sui principali temi della Cyber Security

Il Gruppo 3C, leader riconosciuto nel settore della cybersecurity, è orgoglioso di annunciare il grande successo del suo recente evento tenutosi il 22 maggio presso la prestigiosa cantina Diego Morra a Verduno, nel cuore delle pittoresche Langhe.

L'evento ha visto una partecipazione eccezionale di professionisti del settore, esperti e clienti interessati a discutere le tematiche più attuali e cruciali della cybersecurity. I temi trattati hanno incluso l'importanza dell'Awarness nella sicurezza informatica, le ultime novità in tema di Cyber Threat Intelligence e l'efficacia di un SOC (Security Operations Center) operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l'anno.

L'affluenza e l'interesse dimostrati dai partecipanti riflettono l'importanza crescente che la cybersecurity riveste in un'era sempre più digitalizzata e interconnessa. Durante l'evento, gli esperti del Gruppo 3C hanno condiviso le loro conoscenze approfondite e discusso soluzioni innovative per affrontare le sfide emergenti nel campo della security.

La location scelta, la cantina Diego Morra, ha offerto una cornice spettacolare e ha contribuito a creare un ambiente ideale per scambi di idee e networking tra i partecipanti. Questo incontro ha anche rappresentato un'occasione per esplorare come la cultura e la tecnologia possano coesistere armoniosamente, valorizzando sia il patrimonio che l'innovazione.

Gruppo 3C desidera ringraziare tutti i partecipanti per il loro contributo significativo al successo dell'evento e conferma il suo impegno a promuovere la cultura della sicurezza informatica, proteggendo le aziende e le istituzioni dagli attacchi cyber sempre più sofisticati.

Gruppo 3C è un'azienda cuneese leader nella cybersecurity, dedicata a proteggere la sicurezza e i dati dei clienti attraverso soluzioni all'avanguardia con un approccio proattivo e predittivo alla sicurezza informatica.