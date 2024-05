Ventimiglia, nelle farmacie la Croce Verde Intemelia raccoglie beni per i bambini (Foto)

Continuano a Ventimiglia le giornate solidali di raccolta beni per aiutare i bambini meno fortunati. Tante persone stanno aderendo al progetto studiato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con la Croce Verde Intemelia.

I volontari della Croce Verde Intemelia, venerdì, con un banchetto erano presenti nella farmacia Viale dove hanno raccolto tanti prodotti di prima necessità e alimenti per la cura e la crescita del bambino da 0 a 6 anni donati dai cittadini. La raccolta proseguirà domani nella farmacia di Latte.

I beni raccolti saranno poi distribuiti alle donne in difficoltà individuate dai servizi sociali del comune di Ventimiglia. "Grande risultato alla farmacia Viale al borgo" - fa sapere la Croce Verde Intemelia - "Ringraziamo tutti coloro che hanno mostrato grande solidarietà aderendo alla giornata solidale per aiutare i bambini. Un ringraziamento va anche al dottor Marco Agosta, vicesindaco e assessore di Ventimiglia, che ha appoggiato questo meraviglioso progetto. La solidarietà per i bimbi non si ferma".