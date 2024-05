A maggio giornate solidali di raccolta beni per i bambini di Ventimiglia (Foto)

Giornate solidali di raccolta beni per aiutare i bambini meno fortunati di Ventimiglia è lo scopo del progetto studiato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con la Croce Verde Intemelia.

I volontari della Croce Verde Intemelia saranno presenti nelle farmacie della città di confine con un banchetto . "Durante il mese di maggio, da sabato 11, nelle farmacie del comune di Ventimiglia , partner del progetto, sarà possibile donare prodotti di prima necessità e alimenti per la cura e la crescita del bambino da 0 a 6 anni" - fa sapere il vicesindaco di Ventimiglia e assessore ai Servizi sociali e socio-sanitari Marco Agosta - "Tutti i beni raccolti saranno poi distribuiti alle donne in difficoltà individuate dai servizi sociali del comune di Ventimiglia".

"Questo progetto esprime in maniera concreta il valore sociale dell'impegno che i farmacisti svolgono quotidianamente in favore delle comunità in cui operano" - sottolinea il vicesindaco e farmacista Agosta - "La nostra categoria è naturalmente vicina all'assistenza di chi si trova in stato di necessità e conferma una grandissima sensibilità e partecipazione alle iniziative di solidarietà".