Ventimiglia, migranti e bivacchi nel Roya: alle Gianchette Di Muro mette recinzioni più resistenti

Recinzioni più resistenti per impedire bivacchi nel Roya. Si stanno installando in questi giorni alle Gianchette a Ventimiglia per impedire accessi abusivi e garantire maggior decoro e sicurezza ai cittadini.

Un nuovo intervento dell’Amministrazione Di Muro per impedire ai migranti di bivaccare nel fiume. "Si stanno installando nel piazzale delle Gianchette, con la disponibilità della ditta concessionaria dei parcheggi, recinzioni più resistenti per impedire accessi abusivi e bivacchi nel greto del fiume" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Lo avevo promesso ai residenti delle Gianchette una settimana fa e così è stato".

Il Comune ha deciso, perciò, di rinforzare il "muro anti migranti" per dissuaderne il passaggio. "Martedì sarò in Prefettura per discutere di sgomberi, rimodulazione dei presidi e altre azioni utili per garantire sempre più sicurezza ai ventimigliesi" - dice il primo cittadino.