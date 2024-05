Un ligure in Europa, Stefano Balleari (FdI) a Vallecrosia: "Rappresenterò il territorio" (Foto e video)

"Sono tornato a Vallecrosia perché qui ho una collega, Veronica Russo, che mi sta aiutando tantissimo in un'avventura straordinaria per portare un risultato altrettanto straordinario: un ligure in Europa. Fratelli d'Italia non ha mai avuto un ligure in Europa, è una sfida straordinaria per dare un risultato importante al nostro territorio" - fa sapere Stefano Balleari, capogruppo in Regione di FdI e candidato alle Europee, giunto in serata a Vallecrosia dove si è svolto l'apericena in musica per l'Europa organizzato dal circolo di Fratelli d'Italia della città della famiglia.

Un momento di incontro e confronto con i rappresentanti politici del territorio, esponenti provinciali e regionali del partito e i cittadini. "Abbiamo voluto organizzare questo momento comprensoriale importante a Vallecrosia in occasione delle elezioni europee" - dice Fabio Perri, consigliere comunale di Vallecrosia - "Speriamo che venga eletto un ligure: Stefano Balleari, affinché possa rappresentare il nostro territorio in Europa".

L'evento si è svolto in piazza Erio Tripodi addobbata con palloncini, bandiere e panche per l'occasione. "La piazza dedicata a Erio Tripodi ospita un momento importante per le elezioni europee. Un'occasione utile per sottolineare quanto sia importante andare a votare" - dichiara il sindaco di Vallecrosia e vicepresidente della Provincia Armando Biasi - "L'amministrazione comunale di Vallecrosia dà il benvenuto a tutti gli ospiti".

Una grande festa dedicata a Stefano Balleari che, dopo una carriera politica di quasi 20 anni, si è candidato alle prossime elezioni europee per portare in Europa le istanze della Liguria e del Nord Ovest. "Credo che sia importante che la voce della Liguria arrivi in Europa" - sottolinea il consigliere regionale Veronica Russo - "Stefano Balleari è una persona onesta, pragmatica e coerente. Credo che sono virtù che vadano esaltate. Io voterò Stefano Balleari e chiedo a tutti i miei concittadini di Vallecrosia e i cittadini della Liguria di sostenerlo".

La campagna elettorale di Balleari sbarca così anche a Vallecrosia. "E' un momento serio ma anche festoso per il nostro candidato ligure alle Europee. Spero con il cuore che Balleari riesca a portare i nostri interessi in Europa" - afferma il senatore Gianni Berrino - "Una festa organizzata benissimo dal circolo di Vallecrosia".