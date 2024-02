Fratelli d'Italia, Stefano Balleari a Vallecrosia: "Un'occasione per conoscere le esigenze del territorio" (Foto e video)

Stefano Balleari, capogruppo di FdI in Regione Liguria e candidato alle prossime elezioni europee, oggi ha visitato la sede di Fratelli d'Italia a Vallecrosia e incontrato gli esponenti locali del partito.

Un'occasione di confronto alla quale ha preso parte anche il senatore Gianni Berrinno. "Ringrazio la mia collega, Veronica Russo, che ha organizzato questo incontro per conoscere la realtà di Vallecrosia" - fa sapere Stefano Balleari - "Un'occasione per incontrare i cittadini e conoscere le esigenze del territorio".

Oltre alle tematiche e problematiche riguardanti la città della famiglia e del comprensorio si è parlato anche delle imminenti elezioni europee. "Fino a qualche tempo fa si vedeva l'Europa come qualcosa di molto lontano e che non servisse a nulla ai cittadini ora, invece, ci stiamo rendendo conto che è l'Europa che decide e legifera e i paesi che rientrano nella comunità europea devono adeguarsi" - dice Balleari - "Purtroppo, però, c'è una deriva a livello europeo, molto ideologica e poco pragmatica nell'affrontare le cose. Bisogna fare in modo che i territori possano essere rappresentati con le loro esigenze".