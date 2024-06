Elezioni Sanremo: sorteggiata la scheda elettorale per il ballottaggio, Mager lista 1 e Rolando lista 2

Scaduto ieri sera il termine ultimo per eventuali ‘apparentamenti’ tra le liste e i candidati a sindaco sconfitti al primo turno delle elezioni Amministrative di Sanremo, è stato fatto oggi il sorteggio per la scheda elettorale che sarà stampata nelle ultime ore e che gli elettori troveranno domenica e lunedì prossimi nei seggi.

Sarà quella di Alessandro Mager la lista numero 1 mentre a Gianni Rolando è toccato la numero 2. Il sorteggio si è svolto questa mattina a cura della commissione elettorale matuziana. Ricordiamo che, al primo turno Gianni Rolando ha ottenuto il 42,37% dei voti mentre Alessandro Mager il 32,31%.

Domenica prossima le urne riapriranno alle 7 e si potrà votare fino alle 23. Per i ritardatari o per chi la domenica vorrà starsene in spiaggia, ci sarà tempo anche lunedì, questa volta dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura dei seggi scatterà lo spoglio delle schede e, nel giro di un’ora e mezza dovrebbe già esserci un’indicazione chiara su chi potrà essere il nuovo sindaco. A meno che il distacco non sia minimo e, quindi, bisognerà attendere la chiusura dello scrutinio.