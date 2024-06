Elezioni Sanremo, Rolando sugli asili nido: “Grave carenza, mamme in ansia per le graduatorie”

“Ho sentito alcune mamme e sono veramente preoccupate perché hanno paura di non trovare posto per i loro bambini in un asilo nido”. Gianni Rolando, candidato sindaco del Centrodestra, rilancia un tema sociale di stretta attualità. A luglio, infatti, verranno rese note le graduatorie per gli asili nido di Sanremo e molti bambini rischiano di non trovare posto per la carenza delle strutture pubbliche e per un regolamento assurdo che risale al 2008 e che nessuno ha mai aggiornato.



“Questa è una questione veramente importante - dice Rolando - perché ha un impatto significativo sulle famiglie e sulle opportunità di lavoro per le donne. Fondamentale è certamente aumentare il numero degli asili nido comunali e questo sarà uno degli impegni prioritari della mia Amministrazione. Ma anche la revisione di un regolamento datato e sbagliato per l’inserimento nella graduatoria potrebbe aiutare a garantire almeno un sistema più equo ed inclusivo. Le mamme con cui ho parlato - aggiunge Rolando - mi chiedono di creare un’unica graduatoria comunale, dove gli utenti possono inserire più di un asilo nido nell’elenco delle loro preferenze, a differenza di quanto accade ora con l’obbligo di indicare una sola preferenza. Questo - ritengono - potrebbe già facilitare l’accesso ai servizi per le famiglie e ridurre le liste d’attesa potendo distribuire meglio la domanda di posti negli asili nido. Una ulteriore dimostrazione - conclude Rolando - di quanto sia importante coinvolgere tutte le parti interessate nella risoluzione dei problemi”.