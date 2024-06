Comunali a Pigna, Patrizia Stefani: "Vigileremo l'operato della maggioranza"

"Le elezioni amministrative appena concluse mi hanno visto impegnata in una sfida appassionante e intensa nonostante il risultato non ci abbia premiato come avremmo sperato". Con queste parole Patrizia Stefani commenta l'esito delle elezioni comunali a Pigna. Stefani, dirigente provinciale di Fratelli d'Italia e vice coordinatore del Circolo di Vallecrosia, si era, infatti, presentata per la carica di sindaco con la lista 'Buggio e Pigna nel Cuore'. "Le campagne elettorali sono momenti di confronto e riflessione, dove si mettono in gioco idee, valori e progetti per il bene comune" - afferma - "Sono grata di aver avuto l'opportunità di dialogare con gli abitanti del paese, di ascoltare le loro preoccupazioni e di comprendere meglio le sfide che la comunità affronta. Ogni incontro ha arricchito la mia visione e rafforzato la mia determinazione a lavorare per il bene comune"

Stefani ha ottenuto 162 voti, il 36,24% rispetto ai 285 voti, il 63,76%, ottenuti dal riconfermato sindaco Roberto Trutalli. "Ogni voto ricevuto rappresenta un segno di fiducia e di speranza e per questo vi sono profondamente grata. La vostra partecipazione e il vostro sostegno sono stati la forza motrice che ha guidato la nostra campagna" - dice Stefani rivolgendosi agli elettori - "La democrazia è un processo complesso e talvolta imprevedibile. Accetto il verdetto delle urne con serenità e rispetto, consapevole che ogni elezione è un'opportunità di crescita e di riflessione". Stefani anche se non è diventata sindaco di Pigna si impegnerà per il bene del paese dai banchi dell'opposizione. "Il mio impegno per il paese non si esaurisce con questa sconfitta, continuerò a lavorare con dedizione e passione cercando di non deludere chi ha posto in me la sua fiducia" - sottolinea Stefani - "Essere in minoranza non significa essere impotenti. Al contrario, rappresenta un'opportunità unica per esercitare un controllo attento e scrupoloso sull'operato della maggioranza. La nostra missione sarà proprio questa: vigilare con rigore, analizzare con precisione e intervenire con proposte costruttive".