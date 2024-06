Ballottaggio, Il Grande e Cutellé (Sanremo al Centro): “Alessandro Mager è la migliore opportunità per la nostra città”

Alessandro Il Grande e Adriana Cutellè, secondi assoluti tra le preferenze di genere maschile e femminile con oltre 1120 voti, intervengono per ringraziare gli elettori e rilanciare in vista del ballottaggio del 23 e 24 giugno: "Desideriamo fare un grande ringraziamento ai tanti sanremesi che ci hanno accordato la loro fiducia. Si apre ora una nuova sfida al ballottaggio, un viatico importante per la nostra Sanremo. Riteniamo che Alessandro Mager rappresenti oggi la migliore opportunità per Sanremo: persona seria, onesta e preparata, Alessandro Mager al ballottaggio del 23 e 24 giugno rappresenterà il vero elemento di novità, l'unico che può portare un approccio realmente innovativo per le sfide amministrative che ci aspettano. Invitiamo quindi tutti i sanremesi a sostenerlo con il proprio voto".