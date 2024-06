Elezioni Amministrative a Sanremo: mercoledì sera al 'Bay' il dibattito tra Rolando e Mager

Come anticipato lunedì scorso, durante la seguitissima trasmissione televisiva proposta dal nostro giornale in occasione dello scrutinio per il primo turno delle elezioni, mercoledì sera alle 21 Sanremo News organizza il dibattito tra i due candidati a sindaco della città dei fiori.

La tenzone si svolgerà al Bay, noto locale sul mare in corso Trento Trieste a Sanremo. Come accaduto per il dibattito tra i sei candidati al cinema Centrale, saranno proposte domande uguali ai due contendenti e saranno assegnati tre minuti per rispondere a ogni domanda. In questo caso, però, saranno consentiti diritti di replica da un minuto per ognuno, con un massimo di cinque repliche.

L’ingresso al Bay sarà libero fino al raggiungimento massimo della capienza. La conduzione sarà affidata a Gianni Micaletto.