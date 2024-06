Migranti e degrado a Ventimiglia, D’Andrea: "Dare più soluzioni concrete ai cittadini" (Foto)

"'Torna grande Ventimiglia, torna internazionale Ventimiglia, torna turistica Ventimiglia, torna sicura Ventimiglia', a me verrebbe da dire considerate le condizioni della nostra città, 'torna piccola Ventimiglia, torna chiusa Ventimiglia, non passate da Ventimiglia e non tornate a Ventimiglia'" - commenta il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia e capogruppo di Sismondini Sindaco Cristina D’Andrea.

"Le porte principali di accesso e uscita della stazione vengono ancora chiuse, ogni sera, con catene e lucchetti alle 22: dunque, avvisiamo tutti i turisti, viaggiatori, amici e le nostre migliaia di frontalieri che se per caso volessero giungere a Ventimiglia in tarda serata, troverete aperta solo un’uscita secondaria, priva di controlli o di indicazioni e se per caso i nostri pendolari finissero tardi di lavorare o fossero vittime di ritardi delle ferrovie, tranquilli vi sorprenderà una piacevole corsa notturna nella nostra città, per recuperare il vostro mezzo, guardandovi le spalle" - sottolinea D’Andrea - "Non capisco perché perduri questa decisione presa anni fa, visto che questa amministrazione sostiene che la nostra città sia sicura e che ci siano molti meno migranti, rispetto al passato, come promesso in campagna elettorale, mentre la realtà dei fatti è ben diversa: via Tenda è praticamente una tendopoli e non si hanno più notizie del PAD previsto e annunciato all’interno del Ferrotel".