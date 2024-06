Elezioni Amministrative Sanremo: Rolando “La visione femminile in politica è fondamentale”

Tour in città con il programma della coalizione per Gianni Rolando, accompagnato per l’occasione da molte delle candidate donne alle elezioni. Un tour significativo per il candidato sindaco del Centrodestra.

“La presenza femminile in politica è fondamentale per costruire una società più equa e inclusiva - dice infatti Rolando - le donne portano con loro prospettive uniche e diverse, frutto di esperienze e sensibilità specifiche. Questa diversità arricchisce il dibattito politico e contribuisce a soluzioni che possono essere più complete e innovative”.

“Garantire una maggiore rappresentanza femminile – termina Rolando - significa promuovere l'uguaglianza di genere e rafforzare la democrazia. È un passo necessario verso politiche che riflettano realmente i bisogni e le aspirazioni di tutta la popolazione. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per tutti”.