Sanremo: a ‘Calicis’ 2024, Eleonora Rubino ospite con il suo libro ‘La disciplina giuridica del marchio nel settore agroalimentare’

Eleonora Rubino ha presentato il suo libro ‘La disciplina giuridica del marchio nel settore agroalimentare: DOP, IGP, Made in Italy, Prodotti liguri e focus sull’Oliva Taggiasca’ (tab edizioni, Roma) nella splendida cornice di Villa Ormond a Sanremo, in occasione di ‘Calicis’ lo scorso 13 maggio 2024.

L’autrice si dice lieta e onorata di essere stata invitata a presentare il suo volume all’interno della manifestazione ‘Calicis’ dedicata alla cultura, alla conoscenza e alla celebrazione delle tradizioni ed eccellenze enogastronomiche del territorio, un viaggio sensoriale e culturale tra cibo, olio, vino e territorio, un evento che ha visto la partecipazione di illustri esponenti del settore.

“Sono lieta di essere stata ospitata con il mio libro a ‘Calicis’ perché è stato un evento di rilievo che si è svolto all’interno di una prestigiosa villa di fine ottocento e perché uno dei leitmotiv presente nella mia monografia ossia il legame tra prodotti agroalimentari, qualità, cultura e territorio è in linea con lo spirito di questa manifestazione”, afferma Rubino.

Il libro scritto da Eleonora Rubino è infatti un volume che esamina le tipologie di segni distintivi utilizzati nel settore agroalimentare, riserva una particolare attenzione al Made in Italy e ai temi ad esso correlati e dedica un approfondimento giuridico e storico culturale ai prodotti della Liguria in un’ottica di promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Dopo un’analisi a livello generale della disciplina, comprensiva di normativa e casistica, il campo di interesse dell’autrice si è ristretto ai prodotti liguri, cogliendo così l’occasione di tale studio per contribuire nel suo piccolo a dare lustro al patrimonio agroalimentare della Liguria.

Tra i vari argomenti affrontati nel suo volume, Rubino ha voluto destinare una parte alle due DOP agroalimentari liguri, ossia l’Olio DOP Riviera Ligure e il Basilico Genovese DOP, richiamando anche il Pesto, una delle peculiarità gastronomiche liguri più famose e apprezzate nel mondo; l’autrice ha segnalato anche l’esistenza di altri segni del territorio, espressioni di tipicità e specialità, ossia i PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) e le De.Co. (Denominazioni Comunali) e a tal riguardo a titolo esemplificativo ha riportato alcuni prodotti liguri attestanti il legame storico e culturale con il territorio di Alassio, Bordighera, Genova, Imperia, Sanremo, Santa Margherita Ligure.

Nel libro trovano inoltre spazio DOP, IGP, STG, Consorzi di tutela, Dop Economy, Fondazione Qualivita e alcuni dei suoi progetti, Made in Italy, Italian Sounding, frodi agroalimentari, autorità di controllo, marchio storico di interesse nazionale, segno distintivo unico ‘The Extraordinary Italian Taste’ e altro ancora.

Rubino nel suo testo parla anche di olio di oliva in quanto uno dei prodotti più identitari del Made in Italy, simbolo di un’antica e consolidata tradizione, dedica un focus all’olivicoltura ligure con una particolare attenzione all’Oliva Taggiasca, varietà di oliva tipica del Ponente Ligure, una delle cultivar d’oliva più celebri in Italia e nel mondo.

Gli argomenti sviluppati nel testo possono essere rivolti oltre che ai giuristi e a chi opera nel settore alimentare, anche a coloro che, pur non occupandosi quotidianamente di aspetti giuridici, vogliono avere informazioni relativamente ad un ‘mondo’ con il quale si confrontano tutti i giorni in qualità di consumatori di prodotti agroalimentari.

Nel volume, di carattere giuridico, sono presenti anche alcune parti storiche culturali, aneddoti che servono ad alleggerire l’impianto normativo del testo e al contempo rappresentano notizie tese alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio italiano.

Il testo è arricchito da infografiche e loghi a corredo delle informazioni scritte, con lo scopo didascalico-illustrativo, e da alcune immagini, anche storiche, inerenti ai temi affrontati, il tutto conferisce un valore aggiunto al volume.

Eleonora Rubino ringrazia CNA Imperia e il Direttore di CNA Imperia Luciano Vazzano "per averla invitata a prendere parte con il suo libro a questo evento e per l’interesse dimostrato nei confronti del volume, rivolge un ringraziamento a Mario Cucci, editore con esperienza pluriennale nel settore dell’enogastronomia, per aver introdotto la sua presentazione nonché per aver apprezzato il suo libro ed infine ringrazia tutto il pubblico intervenuto per l’attenzione".