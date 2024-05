"No all’abbattimento degli alberi dei Giardini Regina Elena di Sanremo", oltre 1700 firme per la petizione online

La petizione online lanciata su Change.org da Stefania Asplanato ha già raccolto oltre 1700 firme. L'iniziativa è nata per scongiurare l’abbattimento degli alberi dei Giardini Regina Elena di Sanremo.



“Cari Concittadini, dobbiamo scongiurare l’abbattimento degli alberi dei Giardini Regina Elena di Sanremo! Il previsto 'restyling' va modificato in modo da non eliminare neanche un albero! Si tratta di moltissimi e bellissimi alberi, sani e magnifici", si legge nel testo della petizione.

"Molte associazioni locali si sono già dichiarate contrarie a questo progetto di restyling, perché intendono preservare il centenario patrimonio arboreo sanremese: ANPI, Italia Nostra, Comunitas Sancti Romuli, Pat Comitato e Altritalia Ambiente", prosegue Asplanato.

"Troppi pini sono già stati distrutti a Sanremo, nell’indifferenza quasi generale: non si può continuare così! Occorre reagire! Che i CANDIDATI sindaco parlino chiaro! Cosa farebbero in proposito, se eletti? Lo dichiarino pubblicamente e lo scrivano inequivocabilmente nei loro programmi amministrativi. Noi cittadini amanti della Natura sapremo, così, a chi dare il voto alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024", conclude l'appello.

LINK ALLA PETIZIONE: Change.org/GiardiniReginaElena