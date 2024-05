Montalto Carpasio, il vicesindaco Verda: "L'ostello Leo Anfosso è un vero fiore all'occhiello per il territorio"

L'Amministrazione Comunale di Montalto Carpasio ringrazia pubblicamente la signora Katiuscia che ormai da un anno gestisce in modo impeccabile L'Ostello Leo Anfosso.

"La struttura fiore all'occhiello del Borgo di Carpasio, scrive in una nota Valerio Verda Vice Sindaco Montalto Carpasio, con i suoi 24 posti letto e l'appartamento posto al primo livello dotato di confort per i disabili sta subendo importanti lavori di ristrutturazione esterna grazie ad un'importantissimo contributo di 200mila euro e ulteriori 50mila euro messi a disposizione dal Comune di Montalto Carpasio diventerà uno dei primi in Liguria ad essere dotato di pompe di calore, pannelli solari, capotto termico che lo renderanno ancora più appetibile per i moltissimi turisti stranieri e non che lo frequentano con grande entusiasmo in questo ultimo anno".