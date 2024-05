Bordighera, domani al via i lavori di riasfaltatura di via dei Colli: ecco le modifiche alla viabilità

I lavori di riasfaltatura di via dei Colli a Bordighera inizieranno domani, mercoledì 22 maggio; sarà interessato il tratto compreso tra via Corombeire e l’incrocio con via degli Inglesi. Lo rende noto il Comune.

Salvo imprevisti il cantiere si concluderà venerdì 31 maggio; in tale intervallo di tempo si consiglia, quale percorso alternativo, via Coggiola.

Prosegue dunque il piano asfalti della città delle palme, per cui l’Amministrazione Ingenito ha stanziato 600mila euro; già compiuti i lavori in via Vittorio Emanuele II (tra via San Marco e via Noaro) e in via Francesco Rossi. Per il mese di giugno sono programmati i cantieri in via Cornice dei Due Golfi, via Coggiola e via Generale Rossi. Con il ribasso si potrà inoltre intervenire sugli asfalti in località Arziglia.​