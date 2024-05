Sanremo, Antonino Consiglio: "E' una città che pretende il cambiamento"

"Sanremo è una città che pretende il cambiamento. La campagna elettorale crea occasioni di confronto e di conoscenza di ogni angolo di territorio comunale e durante questo periodo ho avuto modo di ribadire quale siano i punti di forza della nostra città ma, soprattutto, le criticità negli anni rimaste irrisolte. Ritengo che la futura Amministrazione dovrà porre attenzione a vari aspetti, concentrandosi non solo sul centro cittadino ma anche sulle frazioni e quartieri, cuore pulsante di ogni comunità. Attenzione rivolta specialmente ai lavori pubblici, sui quali il nostro candidato sindaco, grazie al suo curriculum professionale, potrà mettere a disposizione di Sanremo, grandi capacità e competenza" - dice Antonino Consiglio, candidato di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni comunali a Sanremo.

"Da sempre sono un uomo di sport e sogno una Sanremo che possa fornire occasione di aggregazione sociale soprattutto ai giovani, i quali attraverso l’attività sportiva possano apprendere e divulgare i valori intrinsechi dello sport, come la disciplina, l’etica e il rispetto dell’avversario" - sottolinea - "Non esiste turismo senza sicurezza pubblica e la pulizia delle strade e della sistematicità della gestione legata allo smaltimento dei rifiuti".

"Sanremo gode di un’immagine turistica consolidata, perlopiù durante le iniziative che tutta Italia conosce (es: Festival di Sanremo) e per essere una celebre località balneare. Bisogna che il nostro mare e tutto il nostro territorio venga vissuto ogni giorno dell’anno, andando sempre più verso un orizzonte di espansione del periodo di fruizione turistica, che possa far vivere esperienze lungo il nostro litorale ed entroterra, alla scoperta di tutte le nostre meraviglie culturali ed enogastronomiche, e solamente in questo modo Sanremo godrà di turismo e commercio 12 mesi all’anno" - afferma Consiglio.