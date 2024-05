La magia del mandolino di Carlo Aonzo a 'Camporosso in Musica' (Foto)

Carlo Aonzo si esibirà a Camporosso. L'appuntamento, a ingresso gratuito, è per domani, il 19 maggio, alle 17.30 presso la sala Tigli del Centro Falcone.

Ospitare un musicista del calibro del M° Carlo Aonzo nella rassegna Camporosso in Musica non solo è un onore, ma rappresenta il giusto riconoscimento che gli organizzatori dell’evento, l’Amministrazione comunale e l’associazione Aquilone di Camporosso, offrono all’appassionato pubblico che con fiducia e affetto ha seguito tutti gli appuntamenti proposti fino ad oggi.

Carlo Aonzo è oggi uno dei mandolinisti più acclamati a livello internazionale, si esibisce e collabora regolarmente con le più importanti orchestre del mondo, dall’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala, al Maggio Fiorentino, dalla Philarmonia di Sanpietroburgo alla Chamber Orchestra di Montreal.

Docente di mandolino presso il Conservatorio di Bari, tiene seminari e masterclass in tutto il mondo, è il direttore dell’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino, che ha fondato nel 2006 e cura la direzione artistica di “Cremona Mandolini in Mostra”, nel Cremona Musica International Exhibitions and Festival, dedicata al mondo del mandolino. Sperimentatore delle possibilità espressive del proprio strumento, divulgatore e studioso della storia e dell’iconografia del mandolino, tiene conferenze in tutto il mondo. Vanta un’ampia discografia sia in ambito classico che in altri generi musicali e ha vinto i più prestigiosi concorsi dedicati al mandolino.

Per la sua esibizione nella rassegna Camporosso in Musica, il maestro Aonzo ha scelto un programma con brani di J.S. Bach, F. Sauli, J. Mayseder, J. Burns, C. Munier, R. Calace, che da una parte valorizzano le sue capacità virtuosistiche e dell’altra esaltano le sonorità del mandolino e ne raccontano le infinite potenzialità.

Il prossimo, e ultimo, appuntamento della rassegna Camporosso in Musica sarà per il 31 maggio in orario serale in piazza Garibaldi a Camporosso e prevede l’esibizione di tutti i cori della città.