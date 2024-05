L’Arcivescovo Xureb, già segretario dei Papi Benedetto XVI e Francesco a Sanremo per iniziativa dell’Istituto Teologico Pio XI

Mons. Alfred Xuereb, sacerdote maltese, con dottorato in teologia spirituale conseguito a Roma, nel 2007 venne chiamato da Benedetto XVI a svolgere il servizio nella sua segreteria personale. Era assieme al Papa teologo nel momento in cui Francesco venne eletto come suo Successore. In seguito, il nuovo Papa lo volle come suo Segretario personale, fino a nominarlo arcivescovo e nunzio apostolico nel 2018.

Il Prelato sarà a Sanremo per un’iniziativa organizzata dall’Istituto Teologico Pio XI, in collaborazione con il locale Club Serra e che vedrà come ospite d’eccezione pure il Presidente nazionale di Serra Club Italia.

L’Arcivescovo alle ore 17.30 celebrerà la S. Messa nella chiesa di Ognissanti. Alle ore 20.30, invece, terrà una conversazione dal titolo “I miei giorni con Benedetto XVI”, durante la quale presenterà l’omonimo libro di cui è autore. Allieterà la serata il suono di alcuni strumenti da parte dei ragazzi del cittadino Liceo Musicale “Cassini”. Ingresso libero.

In seguito, sabato 1° giugno, dalle ore 09.00, presso il Centro Don Orione di Sanremo (via Galilei), l’Istituto Teologico organizza l’annuale Giornata Studio dal tema: “Diritto penale e proporzionalità della pena, fra diritto civile, diritto canonico e diritto vaticano”. La Giornata si svolge in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e l’Unione Italiana Giuristi Cattolici. Ai partecipanti verranno riconosciuti 6 crediti formativi e verrà rilasciato attestato di partecipazione. L’incontro si rivolge specialmente a operatori del mondo del diritto, sia civile che canonico, e a studenti.

Relatori saranno: il card. Mamberti, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del Vaticano; il prof. Viganò, Giudice della Corte Costituzionale Italiana; mons. Arrieta, Segretario del Dicastero vaticano per i Testi Legislativi; la prof.ssa Maria D’Arienzo, Ordinario di Diritto ecclesiastico, di diritto canonico e di diritti confessionali presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. Modererà il prof. Luciano Eusebi, Ordinario di Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La giornata si concluderà alle ore 18 con la S. Messa al Santuario della Costa.

Iscrizioni entro il 26 maggio.

Un ultimo appuntamento per questo Anno Accademico è in programma per lunedì 1° luglio. Si tratta dell’uscita teologico-formativa ad Arles “I Monumenti romani, il Cristianesimo dei primi secoli e S. Cesario d’Arles”, con la guida dei Professori Philippe Pergola, decano emerito del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana di Roma e Vittorio Lanteri Laura, docente di Storia della Chiesa. Iscrizioni entro il 20 giugno.

L’Istituto Teologico “Pio XI” di Sanremo è l’unico Centro Accademico ecclesiastico del territorio e si dedica alla formazione filosofico-teologica, rilasciando, alla fine del percorso di studi, il titolo di baccalaureato, civilmente riconosciuto come laurea ed abilitante anche all’insegnamento della Religione nelle scuole. L’Istituto cerca di servire la Chiesa formando futuri sacerdoti e laici impegnati nell’evangelizzazione. Per questo motivo, ha i seguenti obiettivi: la formazione filosofica e teologica dei seminaristi, dei religiosi e dei laici; la formazione degli operatori pastorali e degli insegnanti di religione; la formazione dei catechisti; la formazione continua dei sacerdoti; l’offerta di corsi specializzati; l’organizzazione di Convegni ed Incontri di studio e sostenere eventuali pubblicazioni scientifiche nelle materie proprie degli studi, come ad esempio la rivista Studia Sancti Romuli.

È possibile frequentare come studenti ordinari o come uditori, in presenza o online. Si può scegliere di frequentare anche singoli corsi. ISCRIZIONI APERTE FINO AL 30 SETTEMBRE.

PER INFORMAZIONI E NOTIZIE

Istituto Teologico “Pio XI” di Sanremo

Via S. Geva, 8 – 18038 Bussana di Sanremo (IM)

Email: istitutopioxi@diocesiventimiglia.it

Sito internet: www.istitutopioxisanremo.it

Direttore d’Istituto e Accademico: prof. don Thomas Toffetti Lucini (cell. 3313724440)

Segretario Accademico: prof. dott. Giovanni Parise (cell. 3407260159)