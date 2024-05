Concluso con successo 'Calicis', un viaggio sensoriale e culturale tra Vino, Cibo, Olio e Territorio (foto)

Nella pittoresca cornice di Villa Ormond di Sanremo, si è tenuta una manifestazione dedicata alla celebrazione delle tradizioni e dei sapori locali, dove il vino, il cibo e l'olio sono stati i protagonisti assoluti. Questo evento ha unito una zona di degustazione a vari elementi culturali, articolati in presentazione di libri, un convegno, una tavola rotonda, diversi show cooking e coinvolgendo esperti provenienti da varie regioni, tutti uniti dalla passione per il territorio e i suoi prodotti.

"Una delle parti più significative di questa manifestazione - spiegano gli organizzatori - è stata la serie di eventi culturali incentrati sulla produzione vinicola, con un’attenzione particolare sulla ristorazione. Produttori locali, ristoratori nazionali e locali, insieme a esperti, hanno partecipato a discussioni appassionate e di grande spessore, esplorando le sfide e le opportunità del settore.

Tra i relatori di spicco, Maurizio Pescari, schietto e graffiante docente universitario dell'Università del Gusto di Perugia, insieme a Stefano Pezzini, Mario Cucci e Giovanni Genovesio, presidente di CNA Piemonte hanno offerto interventi illuminanti, arricchendo il dibattito con le loro prospettive uniche, unitamente ai sommeliers: Simone Tozzi di Fivi Liguria, Roberta Bonasegale di FIS Liguria, Ivano Brunengo di FISAR Imperia, Giovanni Revello di AIS Liguria.

L'evento non si è limitato alla mera esposizione di conoscenze tecniche. Si è trasformato in un viaggio emozionante attraverso storie di vita e passione per il territorio, con ristoratori e produttori che si sono raccontati non solo come professionisti, ma anche come individui con una profonda connessione emotiva con il luogo in cui vivono e lavorano.

Un momento profondo è arrivato dal Moscatello di Taggia, il cui percorso di rinascita è stato narrato con garbo ed intensità da Giacomo Ferrari, suscitando forti emozioni nell'uditorio e da Paolo Donzella che ha condiviso il suo personale viaggio di vita, trasformandosi da manager internazionale emigrato a contadino di ritorno nel suggestivo contesto della sua Castellaro.

La cultura e la letteratura hanno avuto il loro spazio, con autori come Stefano Pezzini (Sull’onda del gusto ligure), Maurizio Pescari (L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita), Mario Cucci (TavoleDoc e CantineDoc) e la bravissima Eleonora Rubino (La disciplina giuridica del marchio nel settore agroalimentare), presentando libri che raccontano storie di uomini, posti e passioni legate al vino, all'olio e al cibo.

Gli show cooking, curati da chef rinomati come Paola Chiolini e Paolo Magnoni, madre ed emozionatissimo figlio alla prima uscita pubblica come creatore di dolci, de 'La Balena Bianca' di Vallecrosia, Nicola Girone de "La Locanda Nelli" di Pietra Ligure e Emanuele Donalisio, chef de "Il Giardino del Gusto di Ventimiglia", hanno deliziato il palato degli ospiti.

Presenti anche i 'Mestieri Digitali' di CNA Imperia hanno portato una ventata di innovazione tecnologica nel settore della ristorazione e dell’agroalimentare in genere, presentando due progetti insieme a Master Sanremo, esponente qualificato del mestiere dei ristoratori. Tovagliette monouso da ristorazione che si animano e raccontano Sanremo, e non solo, per grandi e piccini ed etichette su bottiglie di olio e vino che, inquadrate con il telefono, raccontano, la storia della cantina, del frantoio, la produzione, illustrano ricette e molto altro nella lingua di chi le osserva. Ancora una volta la contaminazione tra mestieri porta a risultati apprezzatissimi dagli addetti al settore, nel solco tracciato da CNA Imperia di collaborazione tra mestieri.

Un sentito ringraziamento è rivolto a coloro che hanno reso possibile questo evento straordinario, tra cui Marco Luzzati di Peq Agri e Marco Miano delle Cantine Müragni, che hanno condiviso le loro ispiranti storie imprenditoriali.

Un pensiero speciale va anche agli sponsor, Chambre de Commerce Italienne Nice Sophia Antipolis, Côte d’Azur, Olio Raineri, Masotti, Panificio Fratelli Lia, Pasta fresca Morena, ed ai 4 punti ristoro che hanno contribuito al successo dell'evento, dimostrando un forte legame con il territorio e i suoi prodotti di eccellenza: Trattoria del Ponte di Verezzo, Vado al Massimo Burger Food Truck, Panificio Sant'Antonio 1899, Pasta Fresca Morena di Ventimiglia; a Patrizia Lupino ed al suo 'antico zafferano' di campo Montenero Bordighera nato dalla passione per la terra e la natura; a Lorenzo Pagnini di Pigna con le sue grappe aromatizzate alle more locali, al miele e alla lavanda Imperia; a 'La Brasiliana' Torrefazione e Specialty Coffee di Imperia; ed a Biscotti Gibelli di Vallecrosia con le sue specialità dolciarie liguri.

Un ringraziamento particolare va a Monica Barri con le sue moderne creazioni floreali che hanno impreziosito e colorato ancor di più lo spazio allestito di Villa Ormond. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine al Segretario di CNA Imperia Luciano Vazzano e a tutto il team che ha organizzato e reso possibile l'evento, per il loro impegno e dedizione. Grazie per aver portato avanti questa meravigliosa iniziativa che celebra la cultura, la tradizione e l'eccellenza dei prodotti del nostro territorio.

Ci auguriamo di poter tornare a vivere insieme un'altra edizione di Calicis l'anno prossimo, arricchendo ulteriormente il legame tra le persone e le meraviglie che la nostra terra ha da offrire. Arrivederci al prossimo anno!".