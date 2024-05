Festa in Francia, code e rallentamenti: traffico in tilt da Bordighera a Ventimiglia (Foto)

Traffico in tilt da Bordighera a Ventimiglia. Code e rallentamenti, nel pomeriggio odierno, hanno bloccato la viabilità sia in autostrada sia lungo le vie cittadine. I tanti turisti, soprattutto francesi e monegaschi in visita nell'estremo ponente in occasione delle festività in Francia del 1°, 8 e 9 maggio, oltre al giornaliero traffico cittadino hanno creato forti disagi alla circolazione stradale.

Sull'A10 si sono registrati rallentamenti a causa di un veicolo in avaria al chilometro 156+800 tra il confine di Stato e la barriera al confine di Stato in direzione Italia, ma soprattutto si è formata una coda di 14 km tra Arma di Taggia e la barriera al confine di Stato in direzione Francia a causa dei lavori.

Traffico bloccato anche lungo le vie cittadine. Da Bordighera a Ventimiglia, in direzione Francia, si sono formate lunghe code sia sulle vie principali, come Aurelia e Romana, che laterali, come via Pasteur e via Cagliari a Bordighera, via Roma a Vallecrosia mentre Ventimiglia è quasi totalmente bloccata.