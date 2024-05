Il terremoto non si ferma: altri dieci indagati, c'è anche il commissario del porto di Genova

Ci sono almeno altri dieci indagati, oltre ai venticinque indicati nell'ordinanza, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Tra questi Paolo Piacenza, dall'8 settembre 2023 commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

È indagato per abuso d'ufficio. Gli uffici e la residenza di Piacenza sono stati perquisiti dalla guardia di finanza.

Intanto il presidente del Salone Nautico si autosospende: "In relazione alle indagini in corso, al di là della misura cautelare e dei suoi effetti, fino a quando non sarà fatta chiarezza il presidente Saverio Cecchi, con lo spirito di servizio che ha contraddistinto l'ultra quarantennale attività a favore della filiera, ha ritenuto di autosospendersi dall'incarico".

Lo annuncia Confindustria nautica in una nota. Le attività dell'Associazione e del Salone Nautico Internazionale di Genova "proseguono senza interruzione alcuna, sotto la guida del consiglio di presidenza di Confindustria Nautica e del cda della società I Saloni Nautici srl".