Un aiuto alle famiglie per lo sport, misura bipartisan della Regione, Ioculano: "Importante provvedimento"

Il consigliere regionale Enrico Ioculano informa di una misura bisartisan regionale a favore delle famiglie: un aiuto per lo sport.

“Un'importante misura – spiega Ioculano - che è stata costruita all'interno delle commissioni e in consiglio e votata all'unanimità.

- Contributi alle famiglie meno abbienti per aiutare i figli a fare sport: avviso per le famiglie con figli dai 5 ai 17 anni

- “Avviso pubblico rivolto alle Famiglie residenti in Liguria per contributi finalizzati allo svolgimento di attività sportive dei figli minori in Liguria” – DOTE SPORT-

La misura è destinata ai nuclei familiari con ISEE nucleo o ISEE minorenne non superiore a € 35.000,00 (è prevista una riserva del 10% a favore dei minori con disabilità).

L’età del minore deve essere compresa tra 5 e 17 anni.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i documenti comprovanti le spese di iscrizione e/o frequenza alle attività offerte da associazioni o società sportive dilettantistiche nella stagione sportiva 2023/2024, iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni sportive dilettantistiche (RAS) o alla “Sezione parallela CIP" del registro medesimo, aventi data successiva al 31 agosto 2023 nonché il relativo pagamento tracciabile delle spese stesse

L’importo del contributo a ristoro totale o parziale delle quote di iscrizione pagate dalle famiglie alle associazioni e società sportive aventi sede legale in Liguria è quantificato in relazione al valore del relativo ISEE:

- fino ad un massimo di € 400,00 per ogni figlio minorenne, in caso di ISEE non superiore ad euro 25.000,00;

- fino ad un massimo di € 300,00 per ogni figlio minorenne, in caso di ISEE compreso tra euro 25.000,01 e euro 35.000,00

Domande dal 15 aprile 2024 e fino al 17 maggio 2024. Il finanziamento è pari a 2 milioni di euro, gestito da Filse".