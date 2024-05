Ventimiglia: corsa non competitiva, Liceo Aprosio una mattinata di sport contro la fibrosi cistica

Una corsa non competitiva il cui vero traguardo è aiutare la ricerca contro un male non ancora sconfitto. Il liceo Aprosio, in collaborazione con il Lions Club Sanremo, Ufficiali d’Italia e la Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi cistica - Onlus, organizza una camminata non competitiva per la mattina di domenica prossima.

Partenza (prevista per le 9.30), arrivo e iscrizioni presso il parco Pelagos dell’oasi del Nervia. Il percorso sarà di circa 7 km, con giro di boa in zona Kursaal. La marcia è aperta ad atleti, camminatori e famiglie che desiderano trascorrere momenti di sport, amicizia e benessere in nome della solidarietà. Nell’organizzazione e svolgimento dell’evento sono coinvolti molti studenti del liceo Aprosio, sempre sensibile ad iniziative solidali e benefiche.

Chi volesse pre- iscriversi può farlo via mail all’indirizzo: iscrizionicorsa@liceoaprosio.it o per messaggio WhatsApp al numero: 3386162313, indicando nome e cognome dei partecipanti. La quota di partecipazione è di 5 euro.Il pagamento sarà effettuato al parco Pelagos il giorno dell’iscrizione.

Tutto il ricavato sarà devoluto alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica onlus. Ai primi 200 iscritti verrà regalata una maglietta. L’evento vanta il patrocinio dei Comuni di Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera.