Torna anche quest'anno la 'Campagna di Primavera Telethon': i banchetti della nostra provincia

Tra pochi giorni torna la ‘Campagna di Primavera Telethon’ con i ‘Cuori di biscotti’. I volontari scenderanno nelle piazze con i banchetti del cuore a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Anche per quest'evento ‘Oasi Angeli di Pace ETS’ metterà a disposizione alcuni dei suoi volontari che si renderanno responsabili di alcuni banchetti dislocati in molte città della nostra provincia. ‘Per lei che crede in me’: questa è la frase che ci accompagnerà il 4 e il 5 maggio durante la campagna Telethon.

Ai banchetti si troveranno gli ormai famosi cuori di biscotto al cacao con gocce di cioccolato, di pasta frolla e alle arance di Sicilia e gocce di cioccolato. Ma anche i Cuori di cioccolato, le coccole di caramelle alla frutta, le tazze per la colazione e tanti altri regali solidali che sicuramente incontreranno i gusti dei tanti donatori. ‘Io per Lei’ si può tradurre così: io per la ricerca, un modo molto concreto per dare una speranza ai tanti bambini che nella ricerca vedono la possibilità di una vita migliore. Sotto i luoghi dove trovarli.

- Ventimiglia, in via Repubblica il 4 maggio e il 5 maggio in Passeggiata Oberdan;

- Vallecrosia, in via C.Aprosio solettone Sud il 4 e il 5 maggio;

- Bordighera, in via V.Emanuele II -Palazzo del Parco il 4 e il 5 maggio;

- Sanremo, in via Matteotti (Cinema Centrale) il 4 e il 5 maggio;

- Arma di Taggia, in piazza Chierotti il 4 e il 5 maggio;

- Riva Ligure, in piazza Matteotti il 5 maggio;

- Imperia, in piazza San Giovanni (davanti al bar Ligure) il 4 maggio.