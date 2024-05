Sanremo, domani appuntamento dell'UniTre con il Dott. Francesco Alberti

Nuovo appuntamento in calendario dell'Uni Tre Sanremo, in calendario domani alle ore 16,00 nella ex sala consiliare del Museo .

Venerdì 3 maggio il Dott. Francesco Alberti, Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Imperia terrà una conferenza su : “La relazione medico – persona ieri e oggi.” Una tematica tra le più interessanti considerando l'importanza del rapporto fiduciario che si instaura tra medico e paziente, considerato nella sua complessità di persona.

Il dott. Francesco Alberti ha ricoperto dal 1 gennaio 2012 l'incarico di Direttore S.C. Neurologia ASL 1 Imperiese. Dal 2.000 è Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Imperia.

Prossimi appuntamenti:

venerdì 10 maggio. Prof. Giancarlo De Lorenzo : Storia e organizzazione dell’orchestra sinfonica di Sanremo.

sabato 11 maggio. Gita sociale nella Valle Neva con visita ai suoi borghi storici ed al vivaio Montina ad Albenga.

Venerdì 17 maggio Il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi,l'assessore Alberto Passerone e il consigliere Marco Mauro relazioneranno su : Giandomenico Cassini da Perinaldo al mondo.