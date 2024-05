Ospedaletti, domenica torna “Passeggiando Assaporando – Passeggiata enogastronomica alla scoperta del territorio”

Si svolgerà domenica 5 maggio a Ospedaletti “Passeggiando Assaporando – Passeggiata enogastronomica alla scoperta del territorio”.

Giunto alla sua 18esima edizione, si tratta di un percorso gastronomico da effettuare a piedi o con bus navetta gratis per brevi tratti per consentire a tutti di gustare le prelibatezze preparate dal Descu Spiaretè, l'ormai famosa associazione di volontari locali.

Il programma preparato per l'evento prevede un tetto massimo di partecipanti fissato a quota 600 e visto il crescente successo e partecipazione di pubblico, anche quest'anno sarà possibile acquistare i ticket in prevendita nel pomeriggio di sabato 4 maggio dalle ore 15 alle 17 presso il portico del Municipio. La stessa biglietteria sarà aperta anche la stessa mattina di domenica 5 maggio dalle 9 sino ad esaurimento posti. Il costo è di 20 euro per un menu completo.

Nel dettaglio, i vari punti di ristoro saranno fissati in quest'ordine: Piazza IV Novembre antipasto e bottiglia d'acqua, Piazza Sant'Erasmo barbagiuai, Piazzale Porrine pasta al ragù, Piazzale del Pontino rostelle, Piazza San Giovanni porchetta e insalata, centro polivalente La Piccola (fine tour) crema al caffè. In ogni punto di ristoro verranno somministrate bevande analcoliche o bicchieri di vino bianco o rosso.

L'accompagnamento musicale di 'Passeggiando Assaporando' sarà a cura dell'Accademia Musicale di Ospedaletti presso Piazza San Giovanni, piazzale Pontino e piazzale Porrine.

L'organizzazione è a cura del Descu Spiaretè e del Comune di Ospedaletti, in collaborazione con la Protezione Civile di Ospedaletti, la Famija Culantina di Coldirodi e la Croce Rossa Italiana (unità territoriale di Ospedaletti – Comitato di Sanremo).