"In ascolto della parola", a Bordighera incontro con la poetessa Elena Bellocco

"In ascolto della parola" è il titolo dell'incontro con la poetessa Elena Bellocco che si terrà a Bordighera domenica prossima, il 5 maggio, alle 17 nell'oratorio della chiesa di Terrasanta. Per l'occasione parteciperà anche il violinista Salvatore Burgio.

"Sono felice di condividere la ricerca di una spiritualità profonda attraverso la condivisione delle mie poesie e i colori delle mie tele" - dice la poetessa Elena Bellocco, conosciuta apprezzata fuori dalla propria terra, che ha pubblicato due volumi: "Salvata la tela" e "Nove giorni e nove notti insieme a Santa Teresa di Gesù bambino del volto santo". Ha ricevuto critiche da Giorgio Barberi Squarotti, Tonino Guerra, Antonio Piromalli, Ferruccio Olivi e altri. Ha, inoltre, conseguito diversi premi e riconoscimenti ed è stata inserita in diverse antologie, come "L'incontro a sorpresa".

"Il mio debutto avvenne nel 2005 a Rimini, per l'esattezza a Pennabilli, a casa del poeta e sceneggiatore di Federico Fellini, di Antognoni e tanti altri noti registi, per volere di Lora, la moglie del poeta Tonino Guerra, che aveva ascoltato le mie poesie" - racconta la poetessa - "Ero nella sua galleria d'arte e non lo sapevo, mi si avvicina quella che era all'epoca sua moglie e mi dice: 'devi conoscere Tonino' e io: 'Tonino chi?'. 'Tonino Guerra'. Io, però, non lo conoscevo e così sua moglie Lora mi ha descritto chi era Tonio Guerra. Saputo che era un grande poeta, mi ha subito conquistata perché da sempre sono innamorata della poesia e dei poeti, inoltre, era sceneggiatore e amico di Federico Fellini, il mio regista preferito, e perciò, a questo punto, non vedevo l'ora di incontrarlo. Questo momento ha suggellato il mio debutto. Ci sono stati tanti altri incontri importanti nella mia vita, come quello con la poetessa Alda Merini che ho conosciuto negli anni novanta in un circolo letterario di Milano, dove ho abitato per tre anni: al liceo artistico statale di Brera. Sono stata la prima poetessa a leggere le sue poesie agli archivi delle biblioteche di Rimini e Santarcangelo di Romagna".