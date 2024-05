Dolceacqua, successo per l'evento “Carugi in fiore”

Grande soddisfazione a Dolceacqua per l’afflusso record di visitatori durante i giorni di “Carugi in fiore”, in cui tutto il paese viene decorato da composizioni floreali e si susseguono eventi commerciali, musicali e culturali.

“Nonostante il tempo non sia stato dalla nostra parte” fanno sapere dall’Amministrazione “la manifestazione, ottimamente organizzata dalla consigliera delegata alla cultura Luana Mauro, può essere considerata un vero successo. Nell’arco dei quattro giorni sono arrivati circa 50 bus turistici, e in alcuni casi c’erano automobili parcheggiate fino a un chilometro dal centro abitato. Siamo molto soddisfatti, perché la ricaduta positiva sulle attività commerciali e ricettive che operano sul territorio è evidente. Vorremmo infine ringraziare di cuore tutti i volontari che si sono adoperati per la buona riuscita dell’evento: senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile.”