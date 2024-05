Diano Marina: Confcommercio ad Aromatica, iniziative per coinvolgere e incantare

Nel cuore del Golfo Dianese l'aria è impregnata di profumi irresistibili, una sinfonia di aromi che promette un'esperienza multisensoriale indimenticabile. E dietro questa magia sensoriale c'è la mano laboriosa della Confcommercio del Golfo Dianese, che si unisce all'entusiasmante avventura di Aromatica 2024, appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo, della tradizione ligure e dell’eccellenza enogastronomica. La Confcommercio del Golfo Dianese, in collaborazione con l'organizzazione di Aromatica, ha messo in campo una serie di iniziative per coinvolgere e incantare sia i residenti che i visitatori di questa meravigliosa terra.

L'arte della mixology incontra la freschezza delle aromatiche in un confronto all'ultima miscela: il Concorso Cocktail. Sette bar del Golfo si sfideranno a colpi di creatività e abilità, proponendo cocktail unici e seducenti dove le aromatiche saranno le indiscusse protagoniste. Una giuria di esperti assaggerà e valuterà le creazioni, decretando il vincitore che avrà l'onore di vedere il suo cocktail entrare nel menù dei locali partecipanti.

Venticinque ristoranti del Golfo aprono le porte alla fantasia culinaria, proponendo piatti studiati per esaltare al massimo le aromatiche. Quello del Piatto a Tema è un viaggio gastronomico attraverso sapori e profumi unici, dove ogni boccone è un'esplosione di gusto. I piatti di Aromatica sono raccolti in un esclusivo pieghevole distribuito in tutta la regione, invitando i palati curiosi a scoprire le delizie che il Golfo Dianese ha da offrire.

Anche le dolci tentazioni si tingono dei profumi di Aromatica, con le migliori pasticcerie, panetterie e gelaterie del Golfo che si cimentano in creazioni uniche e innovative. Via libera a Le Specialità aromatiche: dalle torte più soffici ai gelati più cremosi, ogni boccone è una promessa di dolcezza e freschezza, arricchita dall'inaspettata nota delle erbe più profumate e caratteristiche del nostro territorio.

L'arte del commercio si unisce alla magia delle aromatiche nel Concorso Vetrine, dove i negozi del Golfo dianese si trasformano in scenografie incantate. Con creatività e maestria, i commercianti allestiscono le loro vetrine, giocando con colori, forme e profumi per catturare l'attenzione di residenti e visitatori. Una giuria di esperti decreterà il vincitore, che riceverà l'ambito riconoscimento durante una cerimonia di premiazione nel cuore della manifestazione.

È anche grazie alla collaborazione con Confcommercio del Golfo Dianese e alla passione degli operatori economici del territorio che Aromatica è diventata una festa dei sensi che promette di conquistare i cuori e i palati di tutti coloro che varcheranno le sue soglie.

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” è la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali, con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, concorsi, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora. L’evento - organizzato dal Comune di Diano Marina e da Gestioni Municipali - è realizzato con la partecipazione dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria e grazie all’impegno di qualificati partner: Supermercati Arimondo Pam ed Eurospin (main sponsor), Frantoio Venturino (gold sponsor), Il Giardino dell’Edilizia, Banca d’Alba, Rb Plant, Acqua Calizzano, Generali Assicurazioni Piazza Rossini Imperia e Intesa Grandi Impianti.

Aromatica si avvale anche del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e della Prefettura e della Provincia di Imperia.

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”

3-4-5 maggio • Diano Marina IM

(Autostrada A10: uscita San Bartolomeo al mare. Stazione ferroviaria: Diano)

Aromatica è organizzata da Gestioni Municipali Spa per conto del Comune di Diano Marina, con il sostegno di Regione Liguria, Assessorato all’Agricoltura, Camera di Commercio Riviere di Liguria. Collaborano i Comuni del Golfo Dianese.