Bagno di folla per Gianni Rolando: oltre 500 giovani per il candidato sindaco del centro destra (Foto)

Rolando chiama, la piazza risponde. Dopo il bagno di folla al Morgana dello scorso febbraio con la presenza di circa 1500 persone, tra dentro e fuori, ieri pomeriggio al Clash, noto ristorante in via Nino Bixio, oltre 500 giovani hanno presenziato all’evento a loro dedicato.



Tanta partecipazione, entusiasmo, un’atmosfera davvero unica, quella che ha accolto il candidato sindaco del centrodestra civico e politico Gianni Rolando.



Ovviamente il momento conviviale è stato occasione per parlare delle tematiche del mondo giovanile, delle loro esigenze, delle quali Gianni Rolando si è preso l’impegno di esserne portavoce. All’iniziativa erano presenti tutti i candidati under 35 delle liste che sostengono Gianni Rolando.