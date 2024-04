Bordighera: sei amiche con la passione del ballo, 'The Blues Sister' animano i locali della riviera

Sono sei amiche di Bordighera unite da una grande passione: il ballo. E, a ballare, ci sanno fare parecchio. Così hanno costituito un gruppo, The Blues Sisters, che si esibisce senza alcun scopo di lucro con il solo fine di divertirsi e insieme creare momenti di spettacolo e diversivo a chi ne fa richiesta.

I loro nomi: Antonella, Mariella, Maddalena, Giovanna, Grazia e Barbara. Leader e coach è Antonella Manino, moglie di Marco, prestigiatore e illusionista di fama nazionale con il quale è venuta a vivere a Bordighera. Antonella è ballerina provetta, insegnante di ballo e coreografa con un suo motto: "Ballare è vita".

"Abbiamo fatto nascere questo gruppo - spiega - per stare insieme, ballare. Ma anche per esibirci davanti a chi ne ha desiderio. Per portare un sorriso. Come nelle rsa. Non abbiamo altre mire".

L'esordio in pubblico è avvenuto da "U Gentile", a Dolceacqua. "Avremo - annuncia Antonella - altri appuntamenti. Ci stiamo divertendo. Speriamo che altre persone si aggreghino a questo gruppo". Un team multiforme perché quella Blues Sisters, ispirata ai Blues Brothers, è solo una delle diverse versioni che offre rifacendosi a tipi di danza e balli diversi.