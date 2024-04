Elezioni Amministrative a Sanremo: Fulvio Fellegara ha visitato il polo sportivo di Valle Armea

“Ieri, insieme ai candidati e alle candidate della nostra coalizione, ho visitato nuovamente le strutture sportive del mercato dei fiori. Questa struttura riveste per me un significato particolare, poiché i miei figli vi hanno praticato sport per anni”.

Sono le parole di Fulvio Fellegara, candidato a sindaco del centrosinistra a Sanremo. “Durante la visita – prosegue - abbiamo avuto l'opportunità di dialogare con i responsabili delle 14 società sportive presenti, rappresentanti di 7 federazioni nazionali. Il mercato dei fiori è un punto di aggregazione per il maggior numero di giovani di Sanremo. Durante l'incontro, è emersa una serie di criticità, come la presenza di secchi per raccogliere l'acqua e la mancanza di un pannello nel tetto, che rimanda a episodi passati in cui, da genitori, ci si impegnava per asciugare il campo prima delle partite in caso di pioggia. Ho potuto constatare le difficoltà legate alla burocrazia e alla manutenzione tardiva o assente delle strutture. Tuttavia, ho anche potuto apprezzare la passione e l'impegno dei dirigenti e degli allenatori nel prendersi cura dei ragazzi”.

“Le condizioni attuali delle strutture, con la presenza di numerose porte aperte e la promiscuità di utilizzo, rappresentano una potenziale fonte di pericolo per la sicurezza, sia per il traffico che per il libero accesso agli spazi, come negli spogliatoi delle ragazzine. La scarsa illuminazione è un ulteriore fattore di rischio da non sottovalutare. In caso di elezione a Sindaco, sono consapevole che sarà necessario affrontare queste sfide e lavorare per migliorare la situazione del mercato dei fiori. Sarà prioritario instaurare un dialogo costruttivo con le associazioni sportive, poiché solo loro conoscono i reali bisogni e possono indicare la strada giusta da seguire. Il polo sportivo, integrato con il polo scolastico, dovrà diventare un luogo accogliente e sicuro per tutti i giovani di Sanremo”.