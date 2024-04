Floricoltura: ai nastri di partenza ‘Villa Ormond in fiore’, riflettori sulla produzione ligure dei record

Il l vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale, Alessandro Piana, parteciperà sabato prossimo alla giornata inaugurale di “Villa Ormond in Fiore 2024”, giunta alla sua sesta edizione e anticipata da una serie di appuntamenti di rilievo dedicati principalmente all’orientamento scolastico, a show del fiore e a convegni.

Tra questi molto partecipato e di successo l’evento tecnico dedicato all’Agrobiodiversità Floricola nel Ponente Ligure con una pluralità di soggetti e istituzioni a partire dal Masaf, dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria, dal CREA - OF di Sanremo, dal Distretto Florovivaistico della Liguria, dall’IRF, dal CeRSAA, dall’Università di Catania, Florcoop, Coldiretti e Confagricoltura.



“Regione Liguria – spiega Piana - continua a sostenere convintamente il recupero, lo studio, la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche regionali. Oltre ad attivare piani ministeriali, ha finanziato 21 progetti con una dotazione finanziaria di circa 1,7 milioni di euro tramite la misura 10.2 del Programma di Sviluppo Rurale sulla 'Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura'. L’Assessorato all’Agricoltura ha recentemente aperto il nuovo bando da 335mila euro per la promozione e la tutela dell’agrobiodiversità con la possibilità di presentare domanda online sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale sino al 9 maggio di quest’anno. Momenti come questi allargano ancora di più la platea di riferimento, mentre l’appuntamento del 27 e 28 aprile di 'Villa Ormond in Fiore' spalanca le porte alla grande bellezza dei nostri fiori che ci vede seconda potenza produttiva del mercato italiano forte di 4mila aziende produttrici”.