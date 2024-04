Bordighera: serie di appuntamenti organizzati da Confesercenti per la 'Primavera Bodrigotta'

Per il ponte del 25 aprile, atteso da molti turisti, Bordighera è’On’. Confesercenti ha creato la ‘Primavera Bordigotta’, una grande festa commerciale con diversi eventi turistici, experience per passare tre giorni di vera gioia.

I turisti allo IAT (Ufficio informazioni) inquadrando il QR Code della speciale ‘Primavera Bordigotta Card’ potranno scoprire tutto il calendario ed usufruire di numerosi vantaggi. I tour propongono la visita dell'orto botanico situato su terrazze a picco sul mare, il “Giardino Esotico Pallanca “che ospita preziose rarità e bellissimi esemplari di cactus e di piante succulente sarà aperto dalle 9 alle 17.

Il famoso Polo museale e bibliotecario situato lungo la via Romana anche sede dell'Istituto internazionale di studi liguri l Museo Clarence Bicknell, fondato nel 1888 che lo costruì per raccogliere, conservare ed esporre le sue collezioni archeologiche e botaniche, ospita anche una famosa biblioteca dove si possono consultare circa 85.000 volumi, 3.000 riviste specializzate in arte e storia locale, 14.000 incisioni oltre alla famosa collezione personale di farfalle, conosciuta per essere ancora oggi una delle più prestigiose d'Europa. Si prosegue con la Villa del pittore Pompeo Mariani con il suo parco ed un atelier denominato la Specola con la casa-museo aperta al pubblico, che espone opere, collezioni e oggetti dell'artista.

Luogo di raccolta di innumerevoli collezioni d'arte (tappeti, porcellane, maioliche, abiti antichi, armi, ecc.), riallestito con i suoi autentici arredi e strumenti di lavoro ed è annoverato tra i maggiori atelier di artisti tra '800 e '900 visitabili a livello mondiale. Apertura: tutti i giorni (prenotazione obbligatoria con 24 ore di preavviso). Un occhio all'arte grazie alla Galleria dell’Accademia Balbo con la mostra "Materia Carta" di Laura Maineri dal 25 al 28 aprile.

Fuori porta, nella vicina Coldirodi a Sanremo è aperto il Museo di Villa Luca Pinacoteca Rambaldi con la mostra ‘Visioni oltre la luce’ e ad Ospedaletti la ‘Casa e Collezione Laura’ bene del Fai. Nel centro città, nelle vetrine dei negozi del centro una grande Mostra fotografica itinerante dedicata alla Ciclovia Bicknell e una esposizione itinerante di prodotti locali delle "Fattorie di Gusto" con le aziende agricole Frantoio Sant'Agata d'Oneglia, Aia de Ma, Clorìs e Armato Cristina.

Confesercenti ha organizzato tour turistici che coinvolgono il genio dell’impressionismo Monet. Spazio anche agli sport outdoor, con:

- Un interessante trekking “Passeggiando nel Beodo" domenica con Marina trekking guida ambientale escursionistica (per info e prenotazioni Marina Caramellino: +39 337 106 6940);

- Bike Tour con Discover Riviera - "Alla scoperta dei Doria" (per info e prenotazioni Gioele: +39 393 247 7637);

- Bike Tour Riviera dei Fiori Outdoor - "Monte Nero e i segreti di Bordighera"( 25 aprile- per info e prenotazioni Flavio:+39 320 037 5820).

La domenica è dedicata allo shopping, con tutti i negozi aperti e grazie all'Aurelia chiusa al traffico si potrà camminare nell’isola pedonale per la grande fiera con gli ambulanti in strada dalle 8.30 alle 19.30 , oltre a stand con artigianato di qualità e animazione per i bambini a cura di ‘Capriola sulle nuvole’, oltre che spettacoli danzanti con Revolution dance Studio e sbandieratori del Sestiere Burgu.