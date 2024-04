Sanremo: lavori sulla strada dei 'Tre Ponti', la preoccupazione dei balneari e di Fulvio Fellegara

Negli scorsi giorni il candidato sindaco Fulvio Fellegara ha avuto un incontro con alcuni gestori balneari della zona dei Tre Ponti. Durante la riunione, è emersa una situazione estremamente preoccupante che denota un ennesimo caso di cattiva programmazione.

“I lavori sull'acquedotto – evidenzia Fellegara - che avrebbero dovuto iniziare lo scorso novembre, sono stati procrastinati fino a febbraio, generando significative preoccupazioni e disagi tangibili per i gestori balneari. Questo ritardo ha comportato gravi difficoltà economiche per gli operatori del settore, i quali si trovano ora ad affrontare ingenti perdite a causa di una situazione imprevista”.

Il candidato sindaco Fulvio Fellegara esprime una forte preoccupazione per il protrarsi dei lavori e per l'apertura ritardata delle spiagge: “Riteniamo che sia necessario valutare un'opportuna forma di indennizzo per i gestori balneari, al fine di mitigare gli effetti negativi subiti a causa di questa situazione. Inoltre, non possiamo ignorare il fatto che il protrarsi dei lavori ha comportato la mancata fruizione delle spiagge da parte dei residenti di Sanremo. È fondamentale trovare una soluzione rapida ed efficace per garantire a tutti la libera fruizione delle spiagge e per limitare al minimo gli inconvenienti”.