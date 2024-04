Collaborare per rendere Sanremo più sicura: PD “Costruiamo un futuro più sicuro per tutti i cittadini”

"Di fronte all'aumento dei furti nella nostra città, siamo determinati a prendere misure concrete e propositive per migliorare la sicurezza urbana. Ecco alcune soluzioni che proponiamo e che vogliamo realizzare se toccherà a noi governare la città di Sanremo". Interviene in questo modo il Partito Democratico



Pattuglie Rafforzate: proporremo un potenziamento delle pattuglie della polizia locale, garantendo una presenza attiva e visibile nelle strade di Sanremo.



Tecnologia per la Sorveglianza: investiremo in tecnologie innovative per rafforzare la sorveglianza nelle aree critiche, utilizzando sistemi di monitoraggio avanzati.



Formazione e Collaborazione: organizzeremo programmi di formazione per la polizia locale, promuovendo una stretta collaborazione con le comunità per prevenire la criminalità e rispondere prontamente ai furti.



Partecipazione Attiva dei Cittadini: creeremo piattaforme di dialogo e ascolto con i cittadini, incoraggiando la segnalazione di attività sospette e promuovendo una cultura della sicurezza partecipativa.



"La collaborazione tra cittadini e autorità - termina il PD - è fondamentale per costruire una città più sicura e solidale. Continueremo a lavorare con determinazione e impegno per implementare queste soluzioni e assicurare un futuro sereno per Sanremo".