ASD Insieme Sanremo vince il GEF, il Festival Mondiale di creatività nella Scuola (foto)

Anche quest'anno l'ASD Insieme Sanremo ha partecipato al GEF, il Festival Mondiale di creatività nella Scuola, esibendosi presso il Teatro Ariston e vincendo la propria categoria. Il gruppo è salito sul palco giovedì 18 ed ha conquistato la prima posizione potendo, così, accedere alla serata finale di sabato 20, durante la quale ha ricevuto in premio il Delfino rosa.

"Le 40 ginnaste dell'Associazione sanremese - si spiega nel comunicato -, di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, hanno realizzato la coreografia dal titolo ‘Ascoltami!’ per porre l'attenzione su una tematica attuale e molto importante: il rispetto per la natura e per il mondo che abitiamo. Le atlete hanno eseguito sul palco evoluzioni ed elementi della ginnastica artistica, rappresentando dapprima le problematiche ambientali causate dall'errato comportamento dell'uomo e poi la natura che, muovendosi in armonia, esorta l'uomo a riflettere sul suo futuro e su quello del nostro pianeta. La performance è stata arricchita e resa ancora più emozionante dalla presenza di alcuni elementi: la proiezione di un video, con immagini suggestive ed una coinvolgente parte recitata, l'uso di accessori caratterizzanti e di attrezzature specifiche della ginnastica artistica. Con questa coreografia, le ginnaste hanno anche potuto celebrare l'imminente Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile.



La dirigenza dell'Associazione, nelle persone di Elisa Moscardi e Saverio Bonsignore, e le istruttrici, Angelica Stella, Marzia Riccardi, Sara e Sonia Di Marcoberardino, si dicono molto soddisfatti e ci tengono a ringraziare tutte le famiglie per la fiducia, la preziosa collaborazione e l'affetto che dimostrano in ogni occasione e le ginnaste che con entusiasmo ed impegno hanno partecipato alla realizzazione di questo importante progetto: Sofia Barillari, Teresa Vota, Raffaella Crimi, Chiara Tomasulo, Anita Bergallo, Margherita Bellone, Siria Cannaò, Anita Cerantola, Daniela Didora, Leila Gallo, Nicole Geraci, Myriam Bestagno, Arianna Ardissone, Larissa Da Silva, Madeleine Tilatti, Irene e Rebecca Scordo, Eleonora Ormea, Emma Di Martino, Vania Jacobo, Serena Duda, Rebecca Di Michele, Giorgia Di Quinzio, Camilla Canepa, Desia De Faveri, Ylenia Briatore, Malak Saih, Teresa Seraffi, Maria Giulia Vitanza, Francesca Burdila, Lisa e Sara Serrati, Anna Gullotti, Rebecca Amoretti, Elisa Arnaldi, Enkela Dalani, Giorgia Giovannini, Camilla Guastamacchia, Sara Pappaterra e Matilde Pescador".